企划财政部反对下调继承税……预示着政府与政界将发生冲突. November. 15, 2021 08:50. by 金亨珉 kalssam35@donga.com. 韩国政府实际上对实施遗产取得税等缓和继承税负担的改革方案提出了反对意见。在总统选举即将到来之际，考虑到选票去向，执政党和在野党要求“缓和继承税负担”。因此，围绕继承税改革问题，政府和政界之间的冲突将不可避免。 根据企划财政部14日向国会提交的韩国税收财政研究院的《继承税和赠与税改善方案研究》报告及《对继承税主要争论点的研究意见》，政府对缓和目前10%∼50%的继承税率的方案表示，“有必要慎重决定”，表示反对。企划财政部在“研究”报告中表示：“因为有家业、务农继承扣除等缓和税收负担的制度，所以相比调整继承税率，更应该积极运营扣除制度。”报告特别指出：“继承税是所得税的补充性质，在财富再分配方面非常重要，因此应该慎重进行改革。” 对于将继承税体系从遗产税转变为遗产取得税的“方案”，企划财政部也认为“有必要进行中长期讨论”，实际上也表示反对。遗产税虽然是以继承总额为标准征税，但遗产取得税将对继承者个人厘定税金，从而减轻负担。企划财政部此前一直在研究转变为遗产取得税的可能性，这一次声称：“对继承财富的征税功能减弱，存在逃税的忧虑。” 政府对扩大企业继承时扣除优惠的“家业继承制度缓和案”也持消极态度。家业继承扣除限度是500亿韩元，但财界要求提高限度。但企划财政部认为，去年平均扣除金额为39.7亿韩元，实际扣除金额未达到扣除限度，没有必要进一步提高扣除限度。对于将继承税缴纳税额超过2000万韩元时分期缴纳的“年赋延纳”期限从原来的5年延长到10年的方案，企划财政部表示赞成。 随着企划财政部对改革继承税表明反对意见，预计在15日开始的国会税收小委员会上，政府和政治圈的对立将不可避免。共同民主党总统候选人李在明和国民力量党总统候选人尹锡悦都提出了应该基本上缓和继承税负担的意见。国会企划财政委员会的一名有关人士表示：“越是临近大选，政界对以继承税和转让税为主的税制改革的要求就会越强烈。”

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