执政党：“大庄洞特检，要到检察机关调查结束之后” VS 在野党：“应立即实施特检”. November. 13, 2021 07:09. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 就总统候选人李在明表示有条件接受有关大庄洞开发特惠疑惑的特别检察，共同民主党明确表示，（特检）要到“检察机关调查之后”，似乎确定了“先检察机关调查，后特别检察”的基调，开始调整速度。 共同民主党代表（党首）宋永吉12日在该党选举对策委员会总管本部长团会议上表示：“李在明在宽勋讨论会上表示，特检也可以接受”，“他是在再次强调，先完成目前正在进行的检察机关的彻查，再进行公调处（高层公务员犯罪调查处）调查。”他强调：“目前阶段，应协助检方和公调处的调查。”意思是，将在观察检察机关的调查结果后，再决定是否接受特检。 该党选举对策委员会首席发言人高勇进在当天的会议结束后对记者们表示：“舆论对（应实施）特检的支持度很高，（在野党）言语中好象是执政党在逃避一样，所以李在明才会说（有条件接受特检的）话”，“你们可以理解为，他的立场是‘以调查结果为前提接受特检’。” 对此，共同民主党一名相关人士表示：“从内部来说，既有应立刻推进特检的意见，也有应该再观察一段检察机关的调查结果的意见，由于存在分歧，党内出现的声音确实有些混乱”，“我们的立场是，先关注检察机关的调查结果，如果一定要实施，我们不会逃避。”与李在明关系密切的某国会议员表示：“以处理前国会议员郭尚道辞职案为契机，有可能对和大庄洞开发疑惑有牵连的在野人士进行全面调查”，“如果一定要在目前情况下提起特检，在我们看来，那将是自找完全没有必要的调查。” 对此，国民力量党院内代表金起炫在该党院内对策会议结束后会见记者，强烈抨击称：“最终还是一方面适当安抚舆论，表现出好像接受特检的姿态，最终是为了逃避特检而采取的转变当前局面的小伎俩。”金起炫表示：：“哪怕是在现在，应该尽快实施（特检），在大选之前做出结论。”他还直指李在明称：“如果出现被称为大庄洞事件幕后主使的‘那位’成为总统的情况，这像话吗？”

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