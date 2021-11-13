韩国电力今年前九个月营业亏损超1万亿韩元，油价-新再生费用增加产生影响. November. 13, 2021 07:09. by 具特敎 kootg@donga.com. 由于国际油价暴涨导致的燃料费上涨等原因，韩国电力今年出现了超过1万亿韩元的营业亏损。如果韩国电力今年转为赤字，明年电费上涨压力将进一步加大。 韩国电力表示，今年1~9月的营业利润比去年同期减少了4.2824万亿韩元，为—1.1298万亿韩元。从季度来看，第二季度（—7648亿韩元）和第三季度（—9366亿韩元）连续两个季度出现赤字。 韩国电力1~9月的电力销量得益于制造业平均开工率的增加，增加了4.6%。但是电力销售收益只增加了1.9%（8082亿韩元）。这是因为进入今年以来国际油价暴涨，再加上政府以稳定物价等为由冻结了收费。 新再生能源比重的扩大也对业绩恶化产生了影响。这是因为为了达成“2050碳中和”，减少了煤炭发电，增加了发电单价较高的液化天然气（LNG）发电比重。从今年开始，新再生能源供给义务比率从7%上升到了9%。新再生能源发电设备和输配电设备的投资也有所增加，其他营业费用增加了。 预计第四季度（10~12月）也会出现大规模赤字。Meritz证券研究员文庆元9日发表报告说：“韩国电力第四季度的营业利润可能会出现3万亿韩元以上的亏损。原因是国际油价和煤炭价格暴涨。如果国际油价到明年上半年为止保持在80美元左右，那么到2022年，每年将出现6万亿韩元以上的大规模逆差。”韩国电力的营业利润从2019年的—1.2765万亿韩元变为去年的4.0862万亿韩元，扭亏为盈。 预计，由于韩国电力的业绩恶化，明年上调电费的压力将进一步增大。10日，韩国电力公司总经理郑胜一在记者会上表示：“如果存在（电费）上调的因素，将与政府进行协商。应该阶段性地考虑成本和合理报酬，改善制定电费收费制度。”

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