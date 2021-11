“爵士传奇”演技,安德拉•黛vs戴安娜•罗斯. November. 12, 2021 07:28. by 林熙允记者 imi@donga.com. “如果(爵士乐歌手)艾拉•菲茨杰拉德唱《My Man's Gone Now》,听起来像是‘我的男人出去买面包了’,但如果比利来唱,听起来是‘我的男人收拾好行李,永远地离开了’。(2019年纪录片《比莉》中)。 具有传奇色彩的爵士乐主唱比莉•哈乐黛(1915∼1959年)以像咖啡一样富有号召力的嗓音度过了动荡的人生。10岁时遭到性暴力后,成为了卖淫女性,一生都饱受丈夫和恋人的虐待和剥削、药物中毒的折磨。像是从苦难的深渊中摆脱了出来,她的一生留下了《I ' m a Fool to Want You》、《Don ' t Explain》、《God Bless the Child》等著名演出。 4日在韩国上映的电影《比莉•哈乐黛》是为她的生活重新上色的作品(美国上映于2019年)。这是一部传奇片。扮演哈乐黛的R&B•灵魂乐歌手安德拉•黛(37岁)以惊人的倾情演绎和激情演唱装饰了独特的角色。难以置信这是她作为演员的处女作。虽然黛的声音厚度比哈乐黛要薄一些,但其技巧自不必说,而且略点慵懒和悲伤表情描绘的激情演唱场面全都是影片的高潮。 特别是演唱名曲《Strange Fruit》的黛的特写场面是压卷之作。用奇怪的水果比喻因种族主义者的私刑而上吊自杀的黑人的样子。电影原名为《United States vs. Billie Holiday》,即《合众国对哈乐黛》。作为超越个人悲剧生活,对抗种族歧视的斗士,重新审视哈乐黛的电影的意图与黛的倾情演绎相呼应。 这段时间有很多关于哈乐黛生活的纪录片。2019年的作品《比莉》就是其中之一。故事片《比莉•哈乐黛》上映,这是继1972年的《Lady Sings the Blues》之后,时隔47年的第一次。当时的主角是该时代的流行明星戴安娜•罗斯。《Lady Sings the Blues》在讲述种族歧视和毒品问题的同时,也把焦点放在了个人史上。剧中气氛明朗,浪漫的比重也很高,罗斯的演技也始终很开朗。虽然组合“Supremes”出身的罗斯给我们带来了完美的歌唱,但是在重现哈乐黛的重量感的深度方面,我想支持黛。 罗斯和黛分别以哈乐黛一角获得奥斯卡最佳女主角提名。在金手套奖中,罗斯获得了新人奖,而黛获得了最佳女演员奖。

