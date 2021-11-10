美、日、台加快半导体合作，韩国的援助政策杳无音信. November. 10, 2021 07:24. . 日本制定了建设半导体工厂时提供补贴的法案。这是为了吸引跨国企业，让日本成为半导体基地的战略。此前，世界排名第一的代工（委托生产）企业台积电（TSMC）和美国美光科技公司决定在日本新建工厂和研究设施。可以说，日本政府和这些企业事前进行了私下交流。在美国、日本、台湾加强合作的同时，韩国却回避业界的支援要求，导致国内企业的工厂建设也被推迟。 半导体供应链的重组将焦点放在了企业的而而不是国籍上。美国总统拜登施压在当地投资，并提出给予补贴。据悉，日本将在下月通过法案后，向熊本县台积电工厂支援约5万亿韩元。据悉，日本很有可能向美光公司的日本工厂提供补贴。日本是想在国内建立全球生产体系，扩大技术合作。 美国美光公司不仅在日本，还将在台湾增设DRAM（动态随机存取存储器）工厂。美国西部数码正在推进收购日本NAND（计算机闪存设备）企业铠侠。相当于是三方通过“三角合作”相互投资，构建新的半导体合作网。有不少人担心，稍有不慎，韩国企业就会被排除在外，受到牵制。 共同民主党在制定《半导体特别法》的同时，拒绝了增加首都圈大学半导体专业定员的业界要求。在税金扣除等支援上，都附加了条件。对于研究开发等短期内需要集中工作的领域，例外不适用“每周52小时”的方案也泡了汤。而且法案何时能通过还是个未知数。因此，韩国在半导体行业的竞争中很难生存下去。 日本在材料和装备领域具有世界最高水平的竞争力。如果跨国企业也加入其中，韩国半导体将受到威胁。经济合作与发展组织预测韩国的潜在增长率将跌至成员国中的倒数第一，而国际货币基金组织则担心韩国的国家债务。现在不是把经济的支柱半导体悉数交给企业的时候。政府和企业应该携手加强全球合作，并完善特别法使其具有实效性。

한국어