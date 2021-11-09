孙兴慜因铲球退场噩梦发挥失常，全场比赛零射正. November. 09, 2021 07:13. by 金東昱 creating@donga.com. 在全世界广受喜爱的孙兴慜（29岁•托特纳姆热刺队）也有在球场上遭遇大规模嘘声的时候。 7日，孙兴慜在英国利物浦古迪逊公园球场举行的2021~2022赛季英格兰足球超级联赛（EPL）与埃弗顿队的客场比赛中首发出场，在下半场第40分钟被替换下场。由于对方的集中牵制，连一角有效射门都没能完成。0比0战平的托特纳姆热刺队以5胜1平5负（积16分）排在积分榜第9位。 当天孙兴慜陷入了苦战。他没能抓住射门机会，每次拿球时，都会受到全场3.9万多名埃弗顿主场观众的嘘声和嘲讽。 英国媒体《足球伦敦》报道了现场气氛，称“整场比赛现场观众都似乎在嘲讽孙兴慜”。如果看作是欺生，也着实有些过分。下半场第18分钟，主裁判通过录像回放（VAR）取消了埃弗顿队获得的点球机会，因此，球迷们的嘘声变得更加强烈。对于埃弗顿球迷来说，孙兴慜就像仇人一样。 2年前的2019年11月4日，孙兴慜在同一个地点举行的与埃弗顿队的比赛中，在下半场第34分钟，对安德烈•戈麦斯进行了铲球。孙兴慜随即被红牌罚下，戈麦斯右脚踝骨折。孙兴慜在自责感中流着眼泪离开了球场，在更衣室更是独自大哭。 幸运的是，戈麦斯在4个月后重返球场，并与孙兴慜进行了对话，双方关系良好。但是埃弗顿球迷似乎仍然没有忘记这件事。

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