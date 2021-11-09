韩国政府计划从越南等10多个国家引进1万吨尿素. November. 09, 2021 07:13. by 世宗=具特教记者、军事记者 尹相虎、姜恩智记者 kootg@donga.com、ysh1005@donga.com、kej09@donga.com. 随着车用尿素缺货事态日益严重，韩国政府决定采取下周从越南进口200吨用作原料的汽车用尿素等对策，但确保的量仅相当于国内一天的使用量，要解决供给难问题还远远不够。 韩国政府8日召开“尿素供需相关部门联合应对会议”，决定下周从越南进口200吨车用尿素。据政府称，用200吨尿素原料可以制造约600吨车用尿素。但这只不过是去年国内车用尿素的一天使用量而已。 政府正在与包括越南在内的10多个国家进行磋商，讨论追加进口1万吨尿素的方案。进口1万吨尿素，可生产约3万吨车用尿素。这是国内车辆可以使用1个半月左右的量。据政府推测，以去年为标准，每月使用约2万吨车用尿素。 韩国政府前一天表示，计划用军用运输机从澳大利亚进口2万升的车用尿素。当天进口量扩大到了2.7万升。2万升的尿素仅占国内汽车日使用量的3%至4 %，必然是在解决供需难问题上力量不足。 由于没有解决海外进口问题的有效方法，政府正在讨论将军队的部分储备量借给民间的方案。军方相关人士当天表示：“目前正在与相关部门磋商首先向急需的地方提供军队库存的方案。”据悉，政府正在讨论的尿素量最多可达200吨左右。但有人指出，为应对非常时期而释放军队库存物资是不合适的。民间一个月的车用尿素需要量约达2万吨，因此，即使军方提供车用尿素，也只能支援给消防车等紧急车辆。 此外，环境部等相关部门从当天开始组成政府联合查处班，开始盘点车用尿素及尿素流通状况。据推测，查处对象包括尿素进口企业、车用尿素进口企业、车用尿素制造企业和加油站等1万多处。联合查处组计划对尿素、车用尿素的进口阶段、流通过程、销售处进行检查。根据从当天开始实施的《关于禁止购买催化剂及其原料尿素的行为等的告示》，如有囤积居奇行为被发现，将被判处3年以下有期徒刑或1亿韩元以下罚款。

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