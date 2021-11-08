伊拉克总理遭“无人机暗杀”袭击，总理本人平安无事. November. 08, 2021 07:23. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 有人试图用无人机暗杀伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米（54岁），导致伊拉克政局动荡加剧。卡迪米本人没有受伤，但至少有7名警卫受伤。 据路透社7日报道，当天凌晨，装载爆炸物的无人机袭击了位于首都巴格达“绿区”的总理官邸。政府机关建筑物和外国大使馆密集的“绿区”被认为是伊拉克境内警备最森严的地区，却遭到了攻击。 到目前为止，还没有武装组织表示认领袭击事件。但在10月10日议会选举结束后，与亲伊朗倾向的什叶派民兵队有联系的“法塔赫同盟”主张选举存在舞弊，展开反政府示威。这种情况下发生了此次事件，因此有人提出疑惑称，这是否与法塔赫同盟有关。5日，主张选举舞弊的什叶派示威队伍试图进入“绿区”的过程中发生冲突，造成1人死亡，多人受伤。 法塔赫同盟在10月的议会选举中仅获得14个席位，还不到2018年（48个席位）的三分之一。无党派人士卡迪米也是什叶派穆斯林。但敌对美国的法塔赫同盟以卡迪米与美国关系密切为由，从去年5月他执政后开始一直进行批评。 卡迪米7日在推特上留言说：“叛军的火箭炮丝毫不能动摇英勇的伊拉克军警的坚固和决心。”他还参加电视节目，展示了自己的健在。 国际社会谴责了恐怖活动。美国国务院发言人内德·普赖斯表示，“强烈谴责针对伊拉克政府心脏部位的恐怖行为”，表明美国将与伊拉克军方密切联系，查明攻击的幕后主使。

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