李在明：“国土属于全体国民”……在野党：“无视市场”. November. 08, 2021 07:23. by 許桐準, 全主榮 hungry@donga.com,aimhigh@donga.com. 共同民主党总统候选人李在明强调，“房子是公共产品”，再次表明了将杜绝房地产不劳而获的意志。但是，国民力量党抨击李在明关于公共产品的讲话是“是共产主义”。 李在明6日访问了首尔市东大门区的青年公共住宅“长安生活”。他表示：“特别是，土地属于全体国民。有必要坚定这种想法。”他说：“公共领域的思考应该多样化”，“有些人认为，在自由民主国家，我拥有一栋房子还是100栋房子，为什么要别人来管？应该改变这种想法。”他解释说：“在狭小的空间里有效地利用土地的方法就是公共住宅。我说这种话的时候，有人称我为共产党，不是说所有的住宅都要这样，而是说哪怕是10%也要建成可以居住一辈子的高品质、低价钱的住宅。现在还不到5%。” 李在明就公共住宅的供应问题表示：“从实质性公平层面出发，正在考虑优先给韩国社会最弱势群体的青年分配一部分。”他提出了此次总统选举的最大争论焦点——房地产相关选举公约，同时开始攻略被视为是“李在明脆弱环节”的2030（20岁-39岁）青年一代。 对于李在明的这一发言，国民力量党强烈批评称，这是在“无视市场”，“这恰恰体现了一直谈论的李在明政府是什么样子。”该党发言人许恩雅当天表示：“（李在明）这一讲话一步也没有走出造成房地产价格暴涨的文在寅政权失败的、歪曲的房地产观念，”“这是继进行共产主义式控制的餐厅总量制之后，又一个无视市场、不承认私有财产市场的危险观念。”

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