BTS主演老虎题材网络漫画投入制作. November. 05, 2021 07:30. by 林熙允记者 imi@donga.com. 以韩国传统老虎的故事为素材，防弹少年团登场的网络漫画和网络小说不久将问世。 HYBE4日在通过YouTube转播的“与共同体一起的HYBE公司说明会”上表示，将于明年1月15日通过Naver网络漫画的全球平台发布以“HYBE原创故事”为基础的四部作品。 最引人注目的作品是《7Fates: CHAKHO》。HYBE方面表示：“以朝鲜时代抓老虎的‘捉虎甲士’为主题，并加入了韩国传统的民间故事”，“被命运捆绑的七名少年（防弹少年团成员）一起经受考验，得到成长，为什么是7名，命运究竟是什么？都将包含在充满活力的故事中。” 男子组合TOMORROW X TOGETHER将成为另一部作品《追星的少年们》的主要角色。剧中将出现魔法和幻想动物等。而在《黑暗之门：月之祭坛》中组合ENHYPEN将登场。吸血鬼和狼族少年登场的奇幻题材中结合了少男少女罗曼史。少女们出演的成长剧《Crimson Heart》也是幻想和冒险相结合的奇幻剧。 HYBE的这种尝试是利用人气偶像歌手的粉丝群和知识产权(IP)，向故事产业扩张外延的步伐。这是与最近和DC漫画公司一起公开蝙蝠侠系列，巩固全球平台地位的Naver网漫合作，攻略喜欢K-Pop、游戏、网络漫画和网络小说的年轻人而做的部署。 HYBE当天还宣布，将与韩国的区块链企业两棵树签订全球伙伴关系。HYBE议长房时爀表示：“粉丝们在虚拟空间里自由收集、交换、展示利用NFT（非同质化代币）的偶像照片卡（纪念品）等的日子不远了。”

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