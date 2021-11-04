“退回的文件”“不记得了”……唆使举报案是在用“不知道”串供吗？. November. 04, 2021 07:23. . 被指为“唆使举报”疑惑核心的检察官孙俊成和国民力量党国会议员金雄接连受到高层公职人员犯罪调查处（公调处）的传唤调查。这距离着手调查已过了55天。虽然经历了当事人不合作、草率的申请拘捕令等迂回曲折后，展开了直接调查，但要想消除疑惑，还有很长的路要走。 因社交软件Telegram上出处标识“孙俊成发送”而被怀疑是最早起草举报信的孙俊成否认了嫌疑，并强调其逻辑称：“在担任大检察厅调查情报政策官时期，经常收到犯罪情报的举报。为了明确没有受理举报的事实，会把文件重新发给举报人。”也就是说，已经不记得当时的情况，但有可能是有人发来告发信，但他以“退回”等方式予以拒绝，而被退回的文件通过其他途径转交给了金雄。 将举报信转交给举报人赵成恩的金雄表示：“对（当初起草举报信的）举报人和经过记不太清楚。”他还声称：“并没有唆使举报的实体。”“（赵某公开的）录音中没有前检察总长尹锡悦的指示内容”，“如果是大检察厅（给了我举报信），为什么会说要给大检察厅好好说说呢？这是前后矛盾的。” 两人的解释仍然很窘迫。与孙俊成方面的逻辑不同，Telegram并没有“退还”功能。“孙俊成发送”标识也没有伪造的痕迹。究竟是什么原因造成了来信显示，还没有明确的说明。金雄甚至说过“我们会制定并发送举报信草案”等话。但他后来却反复声称“想不起来”，怎能不让人怀疑他有隐瞒的事情。 虽然不知道两人是否展开了“不知道”和“拖延时间”战略，但唆使举报疑惑与检察机关私有化争议相衔接，是不能不了了之的事情。在“就像大检察厅被强迫接受一样”等金雄的录音文件中，有不少内容是不能轻易放过的。能否查清“我们”的真相，关系到公调处的自尊心。国情院院长朴智元参与的所谓“唆使提供情报”疑惑也应该一并查明。

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