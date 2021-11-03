出现“健康异常”传闻的95岁英国女王，在温莎城堡亲自开车. November. 03, 2021 07:29. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 曾被传健康出现异常的英国女王伊丽莎白二世（95岁）在伦敦近郊的温莎城堡，被拍到亲自驾驶着王室车辆。有分析说，这可能是为了强调女王“健康没有异常”的一种政治信息。 据《卫报》1日报道，当天，女王戴着墨镜，头上围着围巾，驾驶着绿色捷豹汽车。这辆车平时遛狗时用。过去劳斯莱斯和美洲豹都是代表英国的著名汽车品牌。英国君主主要乘坐劳斯莱斯，但女王以喜欢美洲豹而闻名。 英国主要媒体一齐报道了这一消息，并称“女王此次出行是可喜的景象”。这是因为最近对女王健康的担忧越来越大。上个月12日，在伦敦威斯敏斯特大教堂举行的王家军团成立100周年纪念弥撒上，女王拄着拐杖出现在了现场。同月20日，她在伦敦一家医院接受检查后，仅过一天就出院。王室主治医生们终于在上个月29日劝告女王“好好休息两周静养”。女王取消了包括31日开幕的联合国气候变化框架公约第26次缔约方大会在内的所有外部日程。 王室方面一直表示“女王的健康没有问题”，但没有公开具体的住院理由和病情。随着争议的扩大，美国首相鲍里斯·约翰逊上个月30日表示：“我与女王通过电话。女王的状态非常好。”天空新闻台报道说：“不仅是这次驾驶，今后女王的身体状态和活动与否也将继续成为话题。” 女王1日通过发送给缔约方大会峰会的视频信息敦促说：“不是为了我们自己，而是为了我们的孩子，应该积极应对气候变化。”

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