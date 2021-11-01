时隔651重启日常生活，只有口罩和疫苗才能守护“辛苦搭建的塔”. November. 01, 2021 07:26. . 从今天开始，新冠疫情防控体系将逐步转换为恢复日常生活（与新冠共存）体系。自去年1月20日韩国出现首例新冠患者后，时隔651天重新迎来日常生活。除娱乐设施外，饭店、咖啡厅、电影院能够24小时营业，不论是否接种疫苗，首都地区最多10人、非首都地区最多12人可以聚集。接种两剂疫苗的人可以自由地出入棒球场、健身房、练歌房。 但走向新生活的第一步十分不安。流行规模再次扩大，截止到昨天，连续4天每天都有2000多名确诊患者。上周末，在首尔江南和釜山西面等全国繁华街道上，想要享受万圣节（31日）的人们无视防疫守则，一直聚集直至午夜。如果继续这样下去，重症患者人数将会增加到医疗体系难以承受的程度，因此很有可能再次实行限制私人聚会和营业时间的措施。 截止到昨天，疫苗第一剂接种率为80.1%，完成接种率为75.3%。以接种顺序较晚的学生为中心，还剩下1000万名未接种者。从今天开始针对12∼15岁人群进行预防接种。越是年轻人，因担心副作用，接种预约率越低。高考结束后，预定从22日开始全面上学，感染的可能性也会增大。政府应该对疫苗异常反应进行积极沟通，扩大异常反应认定范围，提高接种率。 因最先接种疫苗而效果已经下降的高龄群体和医疗机关工作人员之间的突破感染也在剧增。必须尽快给这些高危人群打疫苗加强针。研究结果表明，接种4个月后，对德尔塔毒株的抵抗力会迅速下降。因此有必要研究将打加强针的时间从接种后的6个月提前的方案。 相信高疫苗接种率，急于放宽防疫规定的英国、德国等欧洲各国每天新增数万名患者。相反，像法国和意大利一样，保留“戴口罩和洗手”规定的国家的扩散趋势是缓慢的。病毒传播危险增大的冬天正在来临。如果说疫苗是第一道防线，那么戴口罩就是最后防线。要始终遵守基本防疫守则，以免被病毒突破防御网，致使花了近2年时间建立的防疫塔倒塌。

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