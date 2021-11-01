“为寻找既能治愈又能栽培的植物，我吃过沙漠作物”. November. 01, 2021 07:26. by 洪锡浩记者 will@donga.com. “我想在家里或办公室里种植植物，但我害怕‘杀死它们（把植物种死）’。” 想要种植鲜花和蔬菜的人应该都有过这样的苦恼吧。还会想起忘记浇水或经常浇水导致植物枯萎的痛苦记忆。 最近LG电子推出的植物生活家电“LG Tiiun”就是以这种消费者的需求为目标的产品。在20种种子工具箱中，选择符合自己喜好的花、蔬菜、香草，放入Tiiun的内部搁板即可。通过观察植物生长的4 ~ 8周时间，任何人都可以种植植物。 LG Tiiun是在以细分顾客的需求为目标的过程中具体化的产品。LG电子新产业营销室室长李贤智说：“最初，认为该产品会得到更多中老年女性顾客的关注，但通过实际分析对Tiiun广告有反应的消费者性别比例，发现男女比例各半”，“在枯燥的办公室工作，但回家后观察了从种子到收获的过程后表示获得‘治愈’的需求似乎较多。” 在电子公司培育植物的过程并不简单。负责LG Tiiun开发的LG电子厨房设备研究所责任研究员林基荣表示：“为了保证家电产品以及培育植物的品质，我们与农村振兴厅、种子公司、园艺专业教授等专家进行了讨论，并寻求了解决方案。” 关键是制造出能够提供与自然相似的生长条件的机器。林责任研究员解释道：“从农村振兴厅的目录来看，农作物的生长时期和季节是定下来的”，“为了不分四季在室内栽培作物，用技术体现了温度、阳光、气流等与自然相似的环境。”LG Tiiun采用了LG电子拥有的冰箱、净水器、空调、空气净化器等技术。相关专利申请仅在国内就有70项以上。 寻找能使植物生长并在栽培过程中带给人们快乐的作物也是核心课题。林责任研究员说：“试验了80多种作物。同样作物的种子最多曾种植了2000颗。还种植并亲自试吃了生长在沙漠中的冰叶日中花。”

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