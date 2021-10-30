打开闸门航线…关岛-夏威夷增加班次、塞班岛航线几乎已经预约到年底. October. 30, 2021 07:37. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而堵塞的航线终于打开了闸门。 随着“与新冠病毒共存”带来的旅游需求逐渐增加，各航空公司陆续开通塞班岛、关岛、夏威夷等度假胜地和新加坡、澳大利亚等中长途航线。 据航空业界29日称，目前韩亚航空和德威航空、济州航空往塞班岛每周通航一次。这些航空公司的塞班岛航班到年末为止几乎都被预订一空。 塞班岛只要有新冠病毒阴性确认书，就可以在指定的酒店隔离5天后自由旅行。目前塞班为海外游客开设了指定酒店，但指定酒店几乎都是客栈。航空公司想增加航班，但由于酒店不足，无法增加航班。塞班岛政府还在考虑为海外游客准备酒店。 代表性的人气休养地关岛航线的运航也在增加。大韩航空和真航空从10月开始运营仁川-关岛航线，每周2次，德威航空每周运营1次。首尔航空将从12月23日开始每周运营一次仁川至关岛的航线。韩亚航空也计划从12月开始每周开通两次关岛航线，自2003年3月以后时隔18年重新开通关岛航线。 大韩航空计划从11月开始每周运营3次仁川-夏威夷航线。每周有1次定期航班，对每周2次的不定期航班进行扩大。大韩航空将从11月开始隔周恢复仁川-悉尼运航。韩亚航空将从11月开始将仁川至曼谷的航班从目前的每周3次增加到每周7次。 大韩航空有关负责人表示：“预计随着与新冠共存措施的出现，游客人数会增加，因此计划根据旅客需求恢复趋势，讨论对人气较高的旅游景点增加班次和追加航线运营等问题。 从11月开始，新加坡和泰国等东南亚国家将大举打开国门。泰国决定从1日开始在无需隔离的情况下，面向本国全境接收海外游客。和新加坡的旅行泡沫计划也开始了。只要有疫苗接种和新冠病毒阴性确认书，就可以在无需隔离的情况下旅行。新加坡旅行只能通过指定的航班。目前，韩国国内航空公司中，大韩航空公司(每周3次)和韩亚航空公司(每周3次)获得了许可。 不仅在仁川国际机场，在金海国际机场也可以乘坐飞往塞班岛和关岛的航线。韩国政府决定每周运行两次金海至塞班岛，一周运行一次金海至关岛的航线。具体航空公司还没有选定。 航空业界的相关人士表示：“安全地去海外旅行的人增多，认为旅客需求快速增加的可能性较大”，“如果疫苗接种率上升和检查1次需要6万韩元以上费用的新冠病毒检查费用负担缓解、旅行手续简化等得到落实，游客会更多。”

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