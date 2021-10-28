“韩国电影达到高水平的秘诀是艺术上的大胆”. October. 28, 2021 07:32. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “韩国电影没有不可能。涉及所有主题，不分类型。这种艺术上的大胆是达到高水平的秘诀。” 6日(当地时间)开幕的第16届巴黎韩国电影节的首席节目编排员法国人大卫•特雷布勒(40岁•照片)这样解释了Netflix电视剧《鱿鱼游戏》、电影《寄生虫》、《水芹菜》等韩国文化的优点。 今年迎来第16个年头的巴黎韩国电影节起到了向法国乃至欧洲宣传韩国电影的核心作用。特雷布勒从2011年开始在该电影节工作，负责选定要向法国介绍的韩国电影并给其加上法语字幕的工作。 记者在举行开幕式的巴黎香榭丽舍大街的阳狮剧场见到了他。他说：“10年前的记忆还历历在目。”1981年出生于巴黎的他专攻文献信息学后一直在媒体行业工作。在2011年作为观众访问的巴黎韩国电影节上，他看到韩国电影后受到了新鲜的冲击。他立即找到现场的工作人员，拜托他们“告诉我在电影节上工作的方法”，这成为了他作为节目编排员参与电影节的契机。 他说，随着韩国电影地位的提高，不仅是大型商业电影，购买独立电影、古典电影的法国人也在不断增加。他认为自己看过的印象最深刻的韩国电影是崔茂龙、文贞淑主演的《误射的子弹》(1961年的作品)。 他忠告说，韩国电影不能满足于目前的成功。他强调说：“韩国也不能只依靠现在出名的导演。年轻一代应该为制作新电影打下基础，延续韩国电影的优点‘大胆’。”今年的巴黎韩国电影节将举行到11月2日，届时将上映18部长篇影片和28部短篇影片等共46部影片。

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