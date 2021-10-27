“朴正熙逝世42周年”，在野党总统竞选人与领导层前往显忠院参拜朴正熙墓地. October. 27, 2021 07:20. by 張寬錫 jks@donga.com. 迎来前总统朴正熙逝世42周年的26日，国民力量党总统候选人和党领导层一齐来到国立首尔显忠院，同声追悼朴正熙。 国民力量党代表（党首）李俊锡、院内代表金起炫等党领导层以及总统候选人——国会议员洪准杓、前议员刘承旼、前济州岛知事元喜龙当天上午来到位于首尔市铜雀区的首尔国立显忠院，前往朴正熙前总统和陆英修女士的墓地焚香后默哀。 洪准杓在现场回忆道：“10·26事件时，在群众中在市政府前看到有灵车经过。这真是一件悲剧的事件。”刘承旼追悼说：“（朴正熙前总统）从数千年的贫困和青黄不接中解放国民的功劳将载入史册。”元喜龙追悼说：“深切想到，如果是像来自未来的朴正熙这样的创新者，会给国民带来什么希望的钥匙。” 当天下午，另行参拜朴正熙墓地的前检察总长尹锡悦追悼说：“以洞察力和眼光为韩国成为产业国家奠定了基础。” 卷入“美化全斗焕争议”的尹锡悦计划于11月2日访问光州，参拜国立5·18民主墓地等。其阵营相关人士表示：“25日在大田举行的电视讨论会结束后，也提到了尹（锡悦）前总长立即选择光州行的方案，但考虑到有可能事与愿违、卷入“突袭访问”的新争议，因此决定了以公开日程前往光州的方针。”洪准杓阵营发言人吕明对此批评称：“尹前总长在5·18墓地遭到了愤怒的光州市民的围攻，想面对岭南地区居民与保守右派的营造‘受进步势力打压的第一在野党总统候选人’的‘形象’，”“他还是取消‘光州访问秀’为好。”

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