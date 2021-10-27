油气税下调20%，每升汽油将降价164韩元. October. 27, 2021 07:21. by 周愛眞 jaj@donga.com. 从11月12日起到明年4月底的约6个月时间里，油气税将下降20%。汽油价格每升将下降164韩元。由于国际油价暴涨，国内油价创下7年来的最高值，因此，政府开始以有史以来最大幅度下调油气税。 政府26日在政府首尔办公大楼举行了由经济副总理兼企划财政部部长洪楠基主持的紧急经济中央对策本部会议，公布了上述内容的物价应对方案。政府决定在6个月内限时把对汽油、柴油、液化石油气、丁烷气征收的油气税下调20%。如此一来，在每升价格上，汽油将下降164韩元、柴油将下降116韩元、丁烷气将下降40韩元。 洪楠基预测说：“如果油气税的下调如实反映在油气类价格上，每月物价将下降0.33个百分点。”此次措施经过执行令修改后，将从11月12日开始实行。结束时间是明年4月底。如果在此期间油价稳定，结束时间可能会提前。 为了减轻上调天然气费用上涨的压力，液化天然气进口关税在同期将降低到0%。目前液化天然气的关税为3%（10月∼12月为2%）。政府计划到年底为止冻结城市煤气等公共费用。

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