北京冬奥会，处于防疫考虑将只允许中国本土观众入场. October. 27, 2021 07:21. by 金祺容 kky@donga.com. 中国方面表示，明年2月将以最小规模举办北京冬奥会。政府计划减少不必要的活动和程序，大幅减少投入到奥运会的人力。这是为了防止新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的扩散而采取的措施。 26日，据《新华社》等中国媒体报道，北京冬奥会组委会在前一天公开了包含奥运会防疫守则的防疫手册(manual)。第一次公开的此次防疫手册适用于运动员和大赛相关人士，以后还可以补充一两次。 根据手册，为此次奥运会准备的专用交通工具和宿舍、附属设施、赛场和训练场等所有空间将连接在一起运营。这些空间就像覆盖了泡沫一样，成为与其他外部空间完全隔离的封闭区域。大会参赛选手只能往返有限的空间，每天都要接受新冠病毒检查。未能接种新冠肺炎疫苗的参赛选手抵达中国后，将在北京隔离21天。 由于计划将投入奥运会的人力最小化，因此，为方便选手团而活动的志愿者也将消失。与以无观众的形式举行的2020年东京夏季奥运会不同，虽然计划让观众入场，但计划将规模最小化，不接纳来自中国本土以外的观众。 面对北京冬奥会，美国和欧盟(EU)的集体抵制动向也在持续。但专家认为，实际上抵制的可能性不大。亚洲大学国际学部政治外交系教授金兴圭表示：“美国最近对中国表现出柔和的态度。与中国的不和可能会对美国舆论产生负面影响。面临明年中期选举的乔•拜登政府不会愿意承担这样的风险。”

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