三星生物生产莫德纳疫苗，首批243万剂将供应给国内. October. 27, 2021 07:21. by 李智允记者•池民求记者 asap@donga.com,warum@donga.com. 三星生物制药仁川松岛工厂委托生产的美国莫德纳公司的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗的首批产品将供应给国内。三星生物制药负责接收全球制药公司LONZA生产的莫德纳疫苗原液，并进行填充、包装等最终产品的生产工作。 泛政府疫苗引进TF(工作组)26日表示，三星生物制药委托生产的243.5万剂莫德纳疫苗将在本周内引进。这是政府与莫德纳签订的在年内引进的4000万剂疫苗合同的一部分。该疫苗将用于第四季度新接种和第二次接种、高危人群追加接种(加强针)等。包括这一数量在内，截止到26日，共引进了2031.2万剂莫德纳疫苗。保健福利部第2次官柳根赫当天评价说：“在预计新冠疫情长期化的情况下，有了稳定的疫苗生产基底。” 目前正在协商是否优先向国内供应三星生物委托生产的产品。中央事故处理本部疫苗引进事务局长郑恩英解释说：“虽然就向国内供应首批疫苗达成了协议，但今后引进的疫苗数量将与莫德纳方面进行协商。” 制药生物业界认为，三星生物制药生产的莫德纳疫苗的出货比预想提前了4个月左右。业界相关人士解释说：“政府和民间企业紧密合作的疫苗许可、发货等所有程序都可以比现在更快地进行。”

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