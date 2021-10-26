文在寅发表施政演说. October. 26, 2021 07:36. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 文在寅总统25日表示：“政府通过史无前例的扩张财政，引领了快速、强有力的经济复苏，其结果，在主要发达国家中最快恢复到了新冠疫情危机之前的水平。”国民力量党苛刻地批评称，“清一色的自吹自擂和坐享其成”。 文在寅当天在国会举行的《2022年度预算案施政演说》中表示：“明年的预算是为了从新冠危机中完全恢复日常和民生的预算。明年财政的作用也必然会很大。”他还表示：“在新冠危机局面下，扩张财政引领了经济和雇用的恢复，并带动了税收的扩大，从而产生了有助于财政健全性的良性循环效果。”在文在寅担任总统第一年的2017年，国家预算约为400万亿韩元，明年的预算则是历史上最大的604.4万亿韩元。 不过，文在寅就房地产问题表示，“这仍然是最高的民生问题和改革课题，”却并未提及具体解决方法。就房地产价格上涨等引发的超额税收问题，他表示：“从结果上看，税收预测出现偏差可能会受到批评，但这表明经济复苏势头比预期强劲，对整个国家经济来说是一件好事。” 对此，国民力量党首席发言人许恩娥在评论中批评说：“自己出了风头，责任却转嫁给下届政权乃至未来一代，不负责任的行为达到了极致。”

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