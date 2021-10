黄喜灿打入个人本赛EPL第4粒进球. October. 25, 2021 07:21. by 兪載泳 elegant@donga.com. 伍尔弗汉普顿队(狼队)的黄喜灿(25岁)不仅展开了“黄牛”般的突破,还展现了完美的进球终结能力,打进了本赛季的第4粒进球。23日(当地时间),在英国利兹举行的英格兰足球超级联赛(EPL)第9轮与利兹联队的客场比赛中,黄喜灿在上半场第10分钟率先攻入一球。劳尔•希门内斯在罚球区中央的射门打在对方防守队员身上发生折射后,旁边的黄喜灿机敏地用右脚触地将球送入球门。 2日,在第7轮与纽卡斯尔队的比赛中攻入2球的黄喜灿在两场比赛后再次进球,在EPL得分排名中与孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)等人一起排在并列第5位。同时这粒进球也让他成为本赛季队内最佳射手。在EPL出道比赛第4轮与沃福德队的比赛中攻入首粒进球的黄喜灿,在6场英超联赛中4次有效射门都转化为了进球,显示出了超强的集中力。 在球队的3-4-3阵型中,他成为负责左右两侧进攻的核心,与最前方的前锋希门内斯保持着默契的配合。希门内斯在与纽卡斯尔队的比赛中助攻了黄喜灿的所有进球,当天他的射门也成就了黄喜灿的进球。希门内斯一直回撤到中场,带走对方防守队员,为扑向对方门前空当的黄喜灿提供了精准的传球。黄喜灿也挽救了向中路突破时往边路游弋的希门内斯的行动。这让人期待继孙兴慜-哈里•凯恩之后的“蜂蜜组合”的诞生。 赛后,EPL事务局将黄喜灿评为当天比赛的最佳球员(King of the Match)。这是他继第7轮之后的第二个MVP。他在1.0411万名粉丝参加的投票中获得了50.3%的支持。伍尔弗汉普顿没能守住黄喜灿的第一粒进球,在下半场补时阶段被对方罚点球扳平比分,最终双方以1比1握手言和。本场之后伍尔弗汉普顿队以4胜1平4负(积13分)排在英超积分榜第10位。 另外,效力西班牙足球甲级联赛球队皇家马洛卡的李康仁(20岁)在与老东家瓦伦西亚的西甲联赛第10轮客场比赛中,在上半场第32分钟以绝妙的边路突破助攻队友率先攻入一球,创造了本赛季第一个助攻,但他在下半场第10分钟因累计黄牌被罚下场。皇家马洛卡虽然率先攻入2球,但在下半场补时阶段被对方攻入2球,最终两队以2比2握手言和。

