马东锡：“重拳武打动作是导演提议的场面”. October. 23, 2021 07:30. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “挥重拳或用手掌猛拍的武打动作是克洛伊•赵导演提议的，导演在看了我之前出演的电影后，做了很多研究，然后说一定要把这些放进电影里。” 在将于下月3日上映的漫威电影《永恒族》中，韩国人首次扮演漫威英雄的演员马东锡22日在视频媒体座谈会上做出了上述表示。在最近公开的《永恒族》预告片中，出演英雄“吉尔伽美什”的马东锡对人类最古老的敌人“异变人(Deviants)”挥重拳或用手掌猛拍的场面。他的一记“火拳”让异变人飘向空中。这样的武打动作与他在电影《犯罪都市》、《釜山行》等中表现出的马东锡牌赤手空拳动作相似。 他说：“赵导演运用了很多我长期从事的拳击一样的动作风格，为我创造了‘吉尔伽美什’的角色。与原作漫画不同，导演和漫威把吉尔伽美什这一角色换成了亚洲人等，为了给我这个角色换了很多东西。 他选择这部电影，对赵导演的粉丝心也起到了一定作用。赵导演凭借电影《无依之地》(Nomadland)包揽了奥斯卡奖最佳影片奖等200多个奖项。他说：“赵导演是一位非常出色的导演，能够均匀地理解艺术性和商业性。”赵导演在没有试镜的情况下就选择了他扮演吉尔伽美什。 在电影中，吉尔伽美什是从7000年前开始就隐藏在地球上的不朽英雄种族“永恒族”的一员。与饰演同一种族“泰娜”的安吉丽娜•朱莉等人合作。他说：“和朱莉的拍摄感觉就像遇到了很久以前就认识的朋友。朱莉说感谢能有合作的机会，说她是我的粉丝。” 当天，朱莉突然出现在正在美国洛杉矶举行视频座谈会的马东锡身后，与他拥抱等，表现出了交情。朱莉说：“和他拍摄动作戏是难以置信的兴奋经历。”马东锡说：“以拍摄《永恒族》为契机，今后可能会继续和漫威合作。我认为这是一个非常好的机会。” “这部电影传达了这样的信息，每个英雄团结在一起，就会成为最强大的英雄。希望很多人能以这部电影为契机，以宽广的胸怀看待彼此，并融合在一起。”

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