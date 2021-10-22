Naver第三季度营业利润3498亿韩元，创历史新高. October. 22, 2021 07:28. by 金道炯 dodo@donga.com. Naver得益于文化信息事业等的快速增长，在今年第三季度(7 ~ 9月)创下了历史最高业绩。 21日，Naver公布，公司第三季度销售额为1.7273万亿韩元，营业利润为3498亿韩元。与去年同期相比，销售额和营业利润分别增加了26.9%和19.9%，均创下了历史最高纪录。 从各事业部门来看，文化信息部门的销售额为1841亿韩元，比去年同期增加了60.2%。特别是随着网络漫画在全球市场上迅速成长，销售额增加了79%。商务部门得益于购物直播、智能商店等的增长，销售额比去年同期增加33.2%，达到3803亿韩元。Naver当天表示，随着智能商店在日本以“我的智能商店”开始招聘销售者，将正式进军全球市场。 Naver代表韩成淑表示：“第三季度是与各种合作伙伴公司一起成长的生态系统构筑和Naver的竞争力突出的时期”，“计划以世界为舞台，延续更大的发展。”

한국어