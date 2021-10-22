松岛生物集群工业园区扩大到2倍以上. October. 22, 2021 07:30. by 車埈昊 run-juno@donga.com. 7月引进政府“生物实验室中心”的仁川将大幅扩大松岛国际新城生物集群工业园区的规模。仁川经济自由区厅21日表示，计划将松岛11工区35.7万平方米的一块地皮供应为引进新一代疫苗和治疗剂等尖端医药品制造设施的用地。 仁川经济厅计划在下月30日之前收到事业提案书后，于12月10日举行选定优先协商对象的评价委员会。优先协商对象经过3个月的协商，签订土地买卖合同。 此前，仁川经济厅为了培育生物产业，于2019年6月得到了产业通商资源部的开发计划变更批准。根据去年9月制定的“松岛生物集群工业园区扩建基本计划”，计划在11工区相关地皮上引进生物医药品制造业领域的研究开发及制造设施。 松岛国际新城目前入驻了委托生产莫德纳疫苗的三星生物制药等生物、保健领域的研究、制造、服务企业60多家。SK生物科学也将于明年在松岛动工建设总公司和疫苗研究开发设施。 仁川市和仁川经济厅将把在松岛4、5工区92万平方米的生物集群连接到松岛11工区，扩大到200万平方米。通过这一计划，将生物相关企业的雇用人员从目前的5000人增加到2万人。

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