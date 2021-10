英国媒体关注“与新冠共存”“不接触”等“韩式英语”. October. 22, 2021 07:30. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 英国媒体详细介绍了韩国式英语即“Konglish”文化以及韩国政府想要净化这种文化的动向。分析认为,由于电视剧《鱿鱼游戏》、韩国流行音乐等韩国大众文化在全世界的人气,这一现象反映了人们对韩国语的关心提高的现状。 英国《泰晤士报》当地时间20日在题为《韩式英语不是你的好朋友(Konglish is not your bepu)》的报道中说:“韩国正在与语言的腐败作斗争。其原因是韩式英语。”该媒体举例详细介绍了韩式英语:“Is your bepu a gaegeumaen?(你的好朋友是‘笑星’吗?)韩国年轻人使用这种韩式英语,让成年人无法理解。”《泰晤士报》报道说,意为喜剧演员的“gagman”源于戏剧电影中搞笑台词的“gag(笑话)”和“man(人)”,但在英语圈无法理解。报道还介绍了意味着呕吐的“Overeat”、逛商店的“eye shopping”等日常生活中的韩式英语。 特别是,就连韩国政府也正式使用的“With Corona(与新冠共存)”“Untact(不接触)”等措词也是英语圈国家不使用的“韩式英语”例子。《泰晤士报》报道说,尽管如此,韩国国务总理金富谦9日在韩文日纪念仪式上表示:“将减少不必要的外语使用,保卫我们的语言和文字。”韩国政府积极出面净化韩式英语。 对于韩式英语,并非只有负面报道。《泰晤士报》报道说:“很多语言学家认为,这种结合是语言成长和发展的必要因素。由于韩国饮食、电影、韩流、电视剧《鱿鱼游戏》等的人气,韩国语反而进入了其他语言之中。”

