英《经济学家》表示：“三星要想对抗TSMC，李在镕必须尽快全面参与经营”. October. 20, 2021 07:29. by 徐東一 dong@donga.com. “三星电子要想成为能够与半导体委托生产(代工厂)排名第一的台湾TSMC抗衡的企业，李在镕副会长必须尽快全面参与经营。” 英国时事周刊《经济学家》17日(当地时间)在题为《三星电子瞄准最尖端半导体霸权》的专题报道中做出了上述报道。周刊集中关注三星电子目前的事业和未来课题等，并补充说：“李副会长向系统半导体市场发起的挑战不仅对三星，还会对韩国经济和全球半导体业界产生巨大影响。 《经济学家》分析说，将起到三星电子新增长引擎作用的零部件事业(半导体)面临着中美贸易纠纷、与小团体顾客之间的利害关系冲突、存储半导体市场成熟期等诸多战略课题。《经济学家》还强调说：“要想像李副会长的目标一样在全球代工厂市场上占据40%以上的市场占有率，(李副会长)必须展现出果敢(ruthless)的面貌。 《经济学家》对李副会长的假释、公布240万亿韩元大规模投资计划等赋予了意义，并表示：“三星迎来了重要的新时代(critical new chapter)。继去年去世的父亲之后，李副会长完全继承了经营，并表现出了要加速变化的意志。

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