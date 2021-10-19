美国前政府官员：“如果承认朝鲜拥有核武器，韩日可能会决定拥核”. October. 19, 2021 07:25. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国六方会谈前副代表狄长礼（约瑟夫·德特拉尼）当地时间17日警告称，朝鲜拥有核武器有可能导致韩国和日本等周边国家决定仿效。他敦促，要想阻止全球核扩散，就应该阻止朝鲜、伊朗等国家和恐怖组织拥有核武器。 当天，狄长礼在美国政治专门媒体《国会山》上发表文章分析了被称为“巴基斯坦核开发之父”的核科学家阿卜杜勒·卡迪尔汗博士的死亡所具有的意义，并指出：“即使他死亡，核扩散的威胁也不会结束。”他在说明卡迪尔汗的核开发活动后主张：“伊朗、朝鲜和利比亚为了与卡迪尔汗建立关系而采取了进攻性行动。与此后放弃核武器的利比亚不同，朝鲜和伊朗坚持核开发计划。” 他解释说：“朝鲜进行了6次核试验，为提取核武器用钚，正在继续对使用后的燃料棒进行再处理，据推测，朝鲜拥有40至60枚核武器。”他提醒，虽然朝鲜不承认武器级高浓缩铀计划，但在宁边有数千个离心分离机的铀浓缩设施。他还提到，朝鲜过去曾支援叙利亚基瓦尔核反应堆建设，伊斯兰武装团体“基地”组织试图从朝鲜获得核物质。 他表示：“实际上，如果朝鲜拥有核武器得到认可，尽管有美国的核威慑承诺，韩国和日本等域内其他国家可能还是会决定拥有自己的核武器。”他还说：“如果伊朗继续推进拥有核武器，沙特阿拉伯、埃及、土耳其等国也有可能推进拥有自己的核武器。”

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