4名男高尔夫选手，创下打完一洞仅需24.75秒的世界新纪录. October. 18, 2021 10:03. by 姜泓求 windup@donga.com. “4个人接力打完一个洞(最快)需要多长时间？” 为了解决这个疑问，有一些高尔夫选手站了出来。欧洲巡回赛17日通过官方网站公开了征战巡回赛的澳大利亚侨胞李旻宇(23岁)、肖恩•克罗克(25岁•美国)、尼古拉•霍加德(20岁•丹麦)、威尔康•尼纳伯(21岁•南非共和国)等4人在最短时间内挑战世界新纪录的视频。13日，他们在西班牙索托格兰德皇家高尔夫俱乐部瓦尔德拉玛球场4号洞(501码•约458m)挑战刷新纪录。之前的纪录是2018年由汤姆•布雷迪等4人创下的27秒88。 在开球距离上具有优势的尼纳伯负责开球，在平坦球道等待的克罗克将第二杆打到果岭上，剩下的李旻宇和霍加德以推杆方式结束整个洞。创造新纪录并不容易。开球没有成功，第二杆掉进沙坑等，缩短记录的挑战经历了反复失败。当地时间下午3时47分开始的记录挑战直到超过2个小时的下午5时55分才结束。继第一杆和第二杆后，负责推杆的李旻宇在距旗杆约1米远的地方成功击出球洞，以24秒75的成绩结束了球洞。创造世界新纪录的他们在果岭上互相泼水庆祝。李旻宇是目前在美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛赛场征战的大满贯冠军李旻智的弟弟。 随着“速度提升”这一话题在高尔夫界被提出，有关缩短比赛时间的各种挑战接连不断。此前，2019年6月，托马斯•迪特里(28岁•比利时)在西班牙的一个高尔夫球场以1分29秒62的成绩创下了个人最短时间打完一个球洞的世界新纪录。以一轮18洞为标准，最短时间的新纪录是以团体为标准，在2021年由洛特利公园高尔夫俱乐部创下的12分40秒68。以个人标准来看，相关记录是1987年由詹姆斯•卡维尔创下的27分09秒。

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