李在明：“应被拘留的人是尹锡悦”VS尹锡悦：“李在明家族掠夺国民”. October. 18, 2021 10:04. by 姜成辉记者、尹多彬记者 yolo@donga.com,empty@donga.com. 共同民主党总统候选人李在明将作为被监查机关负责人，出席18日和20日举行的国会行政安全委员会和国土交通委员会的京畿道国政监查。他的计划是，通过选择“国政监查决胜之招”而不是提前辞去道知事，为持续一个多月的京畿道城南市大庄洞开发特惠疑惑争议画上句号。对此，国民力量党安排大庄洞工作组议员全面进入国政监查现场，目标是把国政监查打造成为“李在明听证会”。 李在明整个周末都在尽量减少外部日程，全力准备国政监查。李在明周末期间通过脸书连日提出了前检察总长尹锡悦在担任釜山储蓄银行不良贷款调查主任检察官时期将大庄洞贷款舞弊事件排除在调查对象之外的疑惑。李在明还表示：“无论如何，应被拘留的人不是李在明，而是尹锡悦。”共同民主党一名有关人士表示：“李在明将亲自向国民详细解释，应该对大庄洞开发特惠负责的人不是李在明知事，而是尹锡悦前总长。”共同民主党也接连召开了“火天大有土建腐败真相查明工作组”和“唆使告发搅乱国纪真相查明工作组”等针对尹锡悦的会议，进行了火力支援。 面对李在明方面的攻势，尹锡悦反击说：“李在明家族犯下的‘习惯性渎职行为’是掠夺国民、背叛国家的行为。”尹锡悦17日在脸书上表示：“如果李在明候选人成为总统，会发生什么事情？他不会以整个大韩民国为对象，干出在城南市、京畿道所做的事情吗？”他强调：“我将阻击李在明这样的家族执政。”国民力量党相关人士表示：“如果在国政监查中陈述虚假事实，会适用伪证罪，因此将集中追究李在明改变说辞的行为。”

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