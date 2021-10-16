曹秀美成为韩国科学技术院教授. October. 16, 2021 07:24. by 徐东俊记者 bios@donga.com. 著名女高音歌唱家曹秀美(60岁•照片)成为了KAIST(韩国科学技术院)教授 韩国科学技术院15日表示，任命曹秀美女士为文化技术研究生院特邀硕学教授。曹教授将从明年第一学期开始讲课。聘用时间为3年，截止到2024年9月。 韩国科学技术院方面表示：“将聘请世界顶级音乐家担任教授，拓宽KAIST成员看文化艺术的视野，扩大能积累相关素养的基础。” 曹教授明年将以本科生和研究生为对象进行领导力特别讲座。文化技术研究生院还将展开利用人工智能(AI)的音乐演奏分析及生成相关的基础研究、未来演出制作及舞台表演技术相关的应用研究。曹教授将在网上进行特别讲座，并在今年12月来韩演出时亲自访问韩国科学技术院，与学生进行对话交流。 韩国科学技术院计划在文化技术研究生院内设立“曹秀美表演艺术研究中心”。研究中心将与KAIST教授及外部专家进行融合研究。韩国科学技术院方面表示：“将在旨在生动地表现分身等虚拟演奏者的影像技术和声音综合技术、旨在沟通虚拟演奏者和人类演奏者的交互技术、Metaverse等未来演出产业平台的研究中提供咨询。” 在欧洲巡演之前，目前滞留在葡萄牙的曹教授在网上参加了在KAIST学术文化馆梁承泽礼堂举行的任命状授予仪式，她表示：“我认为，对于对文化的整体理解还不足的学生来说，我的经验和生活热情会对他们有所帮助。像现在这样很难直接找到演出场地的时候，为了让人感觉不是演出场地也像演出场地一样，我想研究一下不改变声音就能传达给观众的方法。”曹教授的弟弟、SMI娱乐公司代表曹英俊出席了授予仪式，并代替姐姐接受了任命状。 韩国科学技术院校长李光亨(音)表示：“KAIST要想成为世界超一流大学，首先成员们就应该充满自信，但我一直在思考谁会拥有能够给人带来这种自信的经验和精神，并且其本人是站在世界顶峰的，最终脑海中浮现出了曹女士的名字。” 李校长表示：“虽然之前没有和曹教授私下见过面，但经过多方打听才取得了联系。我向她说明了宗旨，并拜托她来当教授，她在3天后就发来了接受的信息。”

한국어