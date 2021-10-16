保持社交距离防疫措施放宽，职业棒球和足球允许观众现场观赛. October. 16, 2021 07:25. by 李憲宰 uni@donga.com. 根据政府15日发表的“新冠肺炎病毒防疫方针调整案”，从下周开始可以让观众进入现场观赛的职业棒球和职业足球球队一致表示欢迎。从下周开始，在保持社交距离第4等级的地区观看体育比赛时，只要接种完疫苗，室外和室内分别允许进入赛场总容纳规模的30%和20%。 KBO和职业棒球俱乐部表示欢迎说：“考虑到11月开始的季后赛，这是一个很好的信号。”截止到15日，包括领先的KT(主场水原)在内，以首尔为主场的LG、斗山、Kiwoom等球队进军季后赛的可能性很高。KBO在11月15日以后编制的季后赛将在首尔高尺天空穹顶体育场举行。 在职业足球联赛方面，包括K联赛第1、2级在内，首都圈的9支球队也可以吸引观众前往赛场观赛。特别是，从本月末开始将接连上演K1联赛最后一轮和联赛冠军、升级及降级、进军亚足联(AFC)冠军联赛的竞争等。

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