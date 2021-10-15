习近平与即将卸任的默克尔视频会谈，破例展露笑颜……引用古语表示祝福. October. 15, 2021 07:23. by 金祺容 kky@donga.com. 中国国家主席习近平13日与从2005年起执政16年并即将卸任的德国总理安格拉·默克尔举行视频会谈，并称默克尔为“老朋友”，给予了极高的礼遇。默克尔在任期间曾12次访问中国，在中美矛盾中也没有单方面站在美国一边。默克尔与施加压力增加驻德美军防卫费分摊额等压力的前美国特朗普政府发生了相当大的摩擦。 中国共产党机关报《人民日报》14日在头版刊登了前一天习主席和默克尔总理进行视频会谈时露出灿烂笑容的照片。习近平以在公开场合几乎不笑而闻名，但当天却一反常态地始终面带微笑。《人民日报》评价说：“默克尔在任期间，不仅是中国和德国的关系，中国和欧盟的关系也变得非常深厚。”习主席还特别强调：“中国人重情重义，不忘老朋友。中国的大门随时都向你敞开。” 中国外交部也在网站上表示，习近平在此次会谈中引用了孟子的一句话：“人之相识，贵在相知，人之相知，贵在知心。”他还称赞，默克尔在任期间，中国和德国证明了可以避免“零和”游戏，获得相互利益。 中国官方英文报纸《环球时报》也评价说，默克尔在主要国家领导人中访问中国的次数最多，并推行了务实的对华政策。2005年11月就任的默克尔到新冠疫情暴发之前的2019年9月为止，共访问了中国12次。其间，习近平三次访问德国。两人在新冠疫情暴发后通过电话和视频会谈进行了接触，特别是仅今年就进行了5次交流。

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