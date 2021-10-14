高尔夫球手们对一号木46英寸长度上限持反对大旗. October. 14, 2021 07:23. by 金正勋记者 hun@donga.com. 从明年开始，开球木杆杆子(一号木)的长度将受到限制。 美国高尔夫协会(USGA)和英国皇家高尔夫协会(R&A) 13日公布，从2022年1月1日开始，将开球木杆杆子的长度上限从现行的48英寸减少到46英寸。但是否实行由大会主办方选择，并且这条规则很可能只会在一些顶级的比赛中启用，普通的业余比赛不太可能实施。” USGA和R&A一直指出，无限量变长的一号木飞行距离破坏了高尔夫的本质。为了应对“长打高尔夫”，随着高尔夫球道的全长增加，费用也随之增加。他们认为，这种现象对扩大高尔夫基础也没有帮助。首次统计美国职业高尔夫(PGA)巡回赛所属选手的1980年平均开球飞行距离为256.5码，但去年增加到296.4码，接近300码。 高尔夫球手们对此表示反对。使用长一号木的菲尔•米克尔森(51岁•美国)批评说：“高尔夫球40年来一直很受欢迎，但协会似乎只想降低高尔夫的乐趣。”不使用长一号木的选手们也举起了反旗。美国选手贾斯汀•托马斯(28岁)表示：“用长一号木比赛的选手不多，这说明没有多大好处。”美国选手科林•森川(24岁)也表示：“长打不是全部”，“这样的限制无法引出任何变化。”

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