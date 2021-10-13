特朗普在沙特收到的礼物虎皮是假货. October. 13, 2021 07:16. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 据悉，中东亲美国家沙特阿拉伯送给美国前总统唐纳德·特朗普的毛皮服装、带象牙把手的短剑等都是假货。《纽约时报》11日报道，特朗普政府高层人士在监督外国政府赠送的礼物管理情况的过程中确认了上述事实。 沙特政府在特朗普就任4个月后的2017年5月访问沙特时赠送了82件礼物。其中包括女性围巾、凉鞋、鞋、用白色老虎和猎豹毛皮制作的3件服装、象牙把手短剑等。 当时白宫法务团队也认为，用白色老虎毛皮制作的服装和象牙短剑有可能触犯《濒危物种保护法》。但特朗普在卸任之前没有向联邦总务厅申报这一礼物。白宫直到特朗普卸任之前的今年1月19日才将毛皮服装和象牙匕首移交给联邦总务厅。今年夏天，为了确认是否违反《濒危物种保护法》，相关物品被移交给了美国鱼类和野生动物管理局。 鱼类和野生动物管理局在调查礼物是否违法的过程中发现，毛皮是染有虎皮花纹的假毛皮，象牙也是混有动物骨头成分的仿制品。目前还无法确认沙特方面在赠送礼物时是否知道是假的。曾担任众议院负责纪律的法务负责人的斯坦利·布兰德律师批评说：“无论是漠不关心还是草率处理，此次事件表明对政府程序和法律的态度存在问题。” 国务院监察室此前也对特朗普政府的主要人士收到的礼物进行了调查。前国务卿迈克·蓬佩奥在日本收到后消失的礼物、价值5800美元的威士忌不知所踪。有记录显示，前白宫国家安全顾问约翰·博尔顿也从越南收到了22克拉的金币和陶瓷器皿，但仍未确认其下落。前副总统迈克·彭斯的夫人凯伦女士在2018年访问新加坡时收到了总理李显龙赠送的两个金色名片钱包，但没有遵守“超过礼物上限（415美元）的价值要支付代价”的规定。

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