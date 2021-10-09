从站在生命尽头的父亲那里学到的东西. October. 09, 2021 07:15. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 每天照顾面临死亡的患者的临终关怀医生在父亲的死亡面前也很难承受悲伤的重量。作者像写日记一样心平气和地记录下了这样的经历。 一生都在地区保健专门医院工作的作者的父亲在被诊断为第4期晚期癌症后，与女儿通话，试图寻找可以笑的事情。但是随着时间的流逝，晚期癌症患者不会出现奇迹的死亡恐惧袭来。 在抗癌治疗不能在起到任何效果后，父亲踏上了最后的旅行。看着带病之躯要开车前往离家1900公里远的地方的父亲，作者看到了在死亡临近的瞬间也能忠实地过自己眼前的现实的人类惊人的能力。用喜悦的心情品味每一刻，普通的生活也会变得伟大。 “追问剩下的日子‘为什么是我，到底为什么偏偏对我这样？’，你也可以浪费它。但想想看，我，不，我们从出生的那一刻起就在一步步走向死亡。但在跨过死亡门槛之前，你还活着。所以我只是默默地过着自己的生活。” 即便如此，父亲也无法阻止癌细胞贪婪的食欲。逐渐衰弱的父亲与世界分离。当听到父亲遗言说“要时刻保持热情”时，女儿也抑制不住悲伤流下了眼泪。 送走父亲后，作者有了新的领悟。在奔向末日的瞬间，除了爱，什么都不重要。虽然吗啡和各种药物在减轻痛苦方面具有卓越的效果，但核心治疗剂还是人类的联系。 作者还记录了从记者转变为临终关怀专家的人生道路。不仅是父亲，她还坦率地介绍了在救济院照顾和治疗其他患者时经历的感情。她强调说，为了治疗患者，比起最尖端的医学技术，患者讲述的故事才是治疗的答案。

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