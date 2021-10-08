现代摩比斯将在仁川-蔚山投建氢燃料电池工厂. October. 08, 2021 07:32. by 徐亨锡记者•朴孝睦记者 skytree08@donga.com,tree624@donga.com. 现代摩比斯将投资1.3万亿韩元在仁川和蔚山建设氢燃料电池工厂。到工厂竣工的2023年，届时韩国将具备批量生产世界最大规模氢燃料电池系统的能力。 7日，现代摩比斯在仁川西区菁萝国际城市尖端产业园区举行了氢燃料电池堆栈工厂动工仪式。在蔚山也将同时动工建设氢燃料电池系统工厂。 在仁川和蔚山投建的工厂每年将生产10万辆氢动力汽车所需的氢燃料电池。如果按照计划于2023年下半年(7 ~ 12月)启动，预计将在现有忠北忠州工厂的年产量2.3万辆的基础上，主导国内外氢燃料电池的供应。菁萝则是政府将其培育成氢产业特化园区的地方。 文在寅总统出席了动工之前举行的《氢经济成果及氢先导国家展望报告》活动，文总统表示，“为了在2050年实现碳中立，作为碳减排手段，氢经济的重要性更日益增加”，“新一代燃料电池特化园区将起到为进一步拉开在氢能移动领域的差距而实施的氢燃料电池核心部件的大批量生产基地的作用。” 这两个工厂将由蔚山工厂接收在仁川生产的氢燃料电池堆栈，以制造氢燃料电池系统成品的形式运营。堆栈是通过氢和空气的电化学反应制造电能的核心部件，氢燃料电池系统是在此基础上结合氢及空气供应装置、热管理装置等的最终产品。现代摩比斯计划将此供应给现代汽车蔚山工厂的氢燃料电动汽车生产。

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