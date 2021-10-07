外国油管主播迷上了“真实的韩国”. October. 07, 2021 07:26. by 金基润记者 pep@donga.com. 拥有约28万名订阅者的油管(YouTube)频道“Cafe Juseyo”的运营者、墨西哥人利维尔•戈麦斯(31岁)将制作在韩国发生的犯罪、治安、警方调查相关的内容。用西班牙语制作的影像在南美地区特别受欢迎。在留言中很多人表示：“羡慕晚上也能自由外出的韩国社会。”曾在墨西哥法务部工作过的戈麦斯偶然了解了治安良好的韩国，不久后踏上了韩国留学之路。目前他在京畿大学攻读犯罪心理学博士课程。 在如今韩国流行音乐、电视剧、电影等韩国文化内容物人气爆发的韩流全盛时代。外国人的关心自然而然地引发了对韩国这个国家的好奇心，相关的油管内容也在剧增。如果说过去部分外国油管主播以韩国人为对象，称赞韩国文化内容物的优秀性，那么最近以本国人为对象，展现韩国多样面貌的情况很多。从优秀的治安到充满深情味道的乡村，以及普通人平凡的生活方式，外国油管主播感受到的韩国魅力多种多样。他们说：“我知道如果以BTS、《寄生虫》、《鱿鱼游戏》等特定关键词为主题制作视频，点击量就会很高。但我想展现出比这更丰富的韩国的真实面貌。” 戈麦斯在接受《东亚日报》采访时表示：“与墨西哥相比，韩国的犯罪发生比率较低，我想知道韩国维持世界级治安水平的秘诀。对于在墨西哥刚刚开始发生的网络犯罪、暴力，韩国警方在这些方面拥有丰富的调查经验。我想通过视频传达这一点。”他表示：“以后回到祖国时，我想帮助墨西哥变得更加安全。” 荷兰人巴特•范•黑纽赫顿(29岁)迷上了韩国的农村。他标榜自己是“寻找韩国陌生而不为人知的地方的荷兰人”。在约9万名订阅者的油管频道“igoBart”上，他上传了骑着自行车穿梭在韩国农村各个角落的视频。在荷兰工作的他在西班牙旅行时遇到了韩国人，对韩国产生了好奇心，来到韩国后被深深吸引，干脆定居了下来。最近，他在两个月的时间里独自骑行了2000公里左右。他说：“我专攻地理学，对韩国社会和历史很感兴趣。我想创造与众不同的教育内容。当然也有宣传韩国农村的美丽和居民的温暖的意义。” 在短暂回到荷兰时，他还遇见了住在自己身边的6•25战争参战勇士，并对他进行了采访。他还找到了日本帝国主义侵略时期留下痕迹的韩国的遗址。不知是不是因为这个原因，在频道订阅者中，韩国人的比率也达到了30 ~ 40%。他们留言说：“感谢你把我们都不知道的韩国历史告诉我们。” 拥有11万名订阅者的频道“Jake the Korean Dream”的运营者、法国人Jake愉快地讲述了自己的“首尔生活”。特别是为了梦想在韩国工作的外国人，他详细介绍了自己曾工作过的创业企业和职场生活故事。正在运营拥有43万名订阅者的油管频道“Oh，My friend！”的巴西出身的阿曼达，以采访的形式讲述了韩国人的人生、人际关系、时尚等。Jake说：“不仅是韩国流行音乐和电影，想了解韩国真实面貌的外国人正在迅速增加。随着需求的增加，正在努力展现更多韩国的魅力。”

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