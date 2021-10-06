财产税上限家庭暴增，公示价格上调速度应予以调整. October. 06, 2021 07:22. . 在首尔，一年间财产税达到上调上限的住宅在现政府执政以后猛增了21倍。超过6亿韩元的住宅每年可以提高30%的财产税，达到上限的住宅从2017年的4万多套增加到今年的87万套。因为，随着房价暴涨，征收税金的标准——公示价格大幅上涨。政府计划继续上调公示价格，使其接近市场价格，因此税金负担将越来越大。 财产税达到上限的住宅在芦原、衿川等中低价住宅密集的地区大幅增加。在芦原区，相关住宅4年前只有2套，但今年增加到了16354套。城东区一半以上的住宅的财产税上升到了法定限度。这种现象主要是受到压制江南后江北上升的“气球效应”的影响。也就是说，为控制投机需求而出台的规制政策反而给实际需要者带来了“税金炸弹”。 暴涨一次的公示价格还会对第二年的财产税产生影响。即使明年房价没有变动，受限于上一年30%的上限而少交的部分也会反映在财产税上。政府今年将公示价格上调幅度是引入公示制度以来最大的一次。到2030年为止，公示将把现实化率从现在的70%提高到90%。如果这样，财产税每年将上涨到30%上限的房子将层出不穷。 政府将房价暴涨归咎于投机，在增加供给的同时投放了税金炸弹。多住宅拥有者代替买卖进行继承后，本来就不足的待售公寓进一步减少。政策提高房价，再次增加税金负担，形成了恶性循环。如果拥有房子，财产税就会上涨，而出售房子，拥有税就会成为绊脚石。实际需要者们因为好不容易准备的一栋自己的房子而痛苦，这就是现实。 财产税负担剧增不是部分地区的问题。如果房价不能控制住，公示价格接近市价，拥有一套房子的大多数中产阶层可能要负担财产税的上限。由于不能立即增加住宅供应，因此至少要调整公示价现实化的速度。这是任期内未能控制房价的政府应表现出的最起码的礼仪。

한국어