每月交200万韩元的健保费却拖欠国民年金，为什么？. October. 06, 2021 07:22. by 金素英记者 ksy@donga.com. 据调查，每月缴纳健康保险费(健保费)却不缴纳国民年金(养老金)保险费的人超过了24万人。这被解释为，如果未交纳健保费，就必须全额负担医院诊疗费等，会带来损害，但(拖欠)国民年金不会立即出现损失。 5日，国会保健福利委员会所属的“国民力量”白宗宪议员从国民健康保险公团那里收到的资料显示，以今年7月为标准，缴纳1年以上健保费的人中，6个月以上未缴纳国民年金保险费的人达24.1237万人。 这其中包括了每月支付200万韩元以上健保费的高收入者53人。他们滞纳的保险费共达1亿韩元。以地区加入者为标准，假设完全没有财产和房地产，年收入超过3.76亿韩元，但不缴纳国民年金保险费。每月缴纳100万韩元以上~ 200万韩元以下的健保费，但未缴纳国民年金保险费的有350人，缴纳50万韩元以上~ 100万韩元以下的健保费而未缴纳国民年金保险费的有3077人。 相反，缴纳1年以上国民年金保险费，6个月以上未缴纳健保费的人只有4083人。他们未交纳的金额为28亿韩元。 如果未交纳6个月以上的健康保险费，健康保险公团在对未交纳者的收入和财产进行研究后，就会发送工资限制指南。此后，如果未交纳的人去医院，就不能享受健康保险优惠。 相反，国民年金保险费即使未缴纳，除了滞纳金之外没有其他损失。国民年金公团的相关人士解释说：“健康保险是自己缴纳的保险费，因此可以立即得到实惠，但国民年金是‘遥远的未来的实惠’，因此被排除在缴纳优先顺序之外。” 也有人分析说，由于国民年金的财政问题，故意不缴纳保险费的人会增加。对此，白议员表示：“随着对国民年金财政健全性产生疑问的人增加，未缴纳的现象也在增加”，“在提高国民年金的财政信赖的同时，应该加强对故意滞纳者的对策。”

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