袭击韩国的供应链冲击可能会成为“高物价中经济萧条”的导火索. October. 05, 2021 07:23. . 电力难导致的中国生产差池、东南亚国家的新冠“封城”和海运大乱等交织在一起引发的“全球供应链冲击”开始对韩国经济造成严重冲击。继8月份国内生产、消费、投资转为下降趋势后，截至上个月创下65年来最高纪录的出口也可能会受到打击。 进军中国的韩国企业最近经常停工。因为，由于同澳大利亚之间的贸易摩擦，中国禁止进口用于发电的澳大利亚产煤炭等，中国地方政府限制并中断电力供应。位于越南、印度尼西亚、马来西亚的韩国电子产品、纤维、缝制企业因新冠“封城”，开工率降至20%以下。在美国“黑色星期五”（11月26日）、中国“双十一”（11月11日）等关键时期，生产出现了严重的问题。 现代起亚汽车9月份的国内外销量也因汽车用半导体供应不足导致生产出现差池，比1年前减少了20%以上。中小企业即使生产产品，也因无法运输而急得直跺脚。因为，随着发达国家消费的恢复，物流量有所增加，但世界主要港口的集装箱装船、卸货时间被推迟，运费也在暴涨。雪上加霜的是，国际油价、天然气等燃料和国际原材料价格也暴涨。不仅是韩国，美国和欧洲也担心重演20世纪70年代发生石油危机时原油供应不足、通货膨胀（物价上涨）和经济萧条同时发生的“滞胀现象”。 此次供应链冲击超出了个别企业能够承受的范围。其原因是美中霸权矛盾、新冠大流行、碳中和应对等全球问题。韩国政府应该从“经济安全”的角度出发，与企业面对面坐下来，抓紧时间制定应对全球供应链剧变的中长期战略。

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