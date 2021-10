维拉队主教练:“因为孙兴慜而输掉了比赛”…助攻-诱导乌龙球,非常活跃. October. 05, 2021 07:24. by 兪載泳 elegant@donga.com. “有时候一场比赛是由一名球员决定的。今天热刺队中有孙兴慜。” 孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)凭借擅长的瞬间速度,参与了球队的两粒进球,挽救了处于连败危机的球队。对方球队阿斯顿维拉队主教练迪安•史密斯感叹孙兴慜的出色表现,并表示:“我们阵中没有孙兴慜。” 3日,孙兴慜在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的与阿斯顿维拉队的英格兰足球超级联赛(EPL)第7轮主场比赛中首发出场,贡献1次助攻,并诱导对方球员打进乌龙球,帮助球队以2比1获胜。他在联赛中首次奉献助攻,个人赛季数据来到3粒进球和2次助攻(包括EPL 3粒进球和1次助攻)。凭借孙兴慜的“独角戏”结束联赛三连败,获得宝贵3分的托特纳姆热刺队以4胜3负(积12分)的成绩上升到了联赛第8位。 赛后孙兴慜表示,“最近几周过得非常辛苦。(对球队的低迷)感到了责任感。虽然度过了艰难的9月,但我想向球迷们展现责任感,不放弃,全力以赴的样子。”他接着说:“今天的胜利不是全部。赛季就像爬山一样。经常会上不去。虽然也有不顺利的时候,但是这个时候应该团结起来。现在必须重新上去。” 在反击的情况下,孙兴慜的速度和快速转换方向的进攻展开发挥了效果。孙兴慜拉开与对方防守队员的距离,配合渗透空间的时机传球。他接到传球后,身体转向球门方向,与防守一对一对抗,制造了极具威胁的场面。上半场第27分钟,在反击的情况下,皮埃尔-埃米尔•霍伊别尔向边路杀出的孙兴慜简洁地传球,接球后孙兴慜假装要进行一对一的突破,但随后又将球传给了位于对方门前中央的霍伊别尔,制造了本队的第一粒进球。 在1比1战平的下半场第26分钟,队友从钟路向球场左侧的快节奏传球顺利找到了孙兴慜。接到传球后转身,在获得速度弹力的情况下,孙兴慜以瞬间转向的方式甩开防守,迅速将地滚球传向了队友卢卡斯•莫拉和对方门将之间,皮球碰到莫拉和阿斯顿维拉防守球员马特•塔基后飞入球门。虽然被定性为乌龙球,但实际上与孙兴慜创造进球无异。 孙兴慜本赛季第3次当选当场比赛最佳球员“本场最佳(King Of The Match)”,并与2日在和纽卡斯尔队的比赛中攻入2球的黄喜灿(伍尔弗汉普顿队)一起入选英国广播公司(BBC)评选的“本周最佳11人阵容”。 孙兴慜踏上归国之路,将于5日加入国家队训练。孙兴慜计划参加7日在安山举行的与叙利亚队的2022卡塔尔世界杯亚洲区最终预选赛第3轮比赛和12日客场对阵伊朗队的第4轮比赛。

