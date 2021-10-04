材料、零部件、装备，17种中16种对日进口额再次增加. October. 04, 2021 07:09. by 具特敎 kootg@donga.com. 统计显示，去年与半导体相关的日本产品进口额比前一年增加了20%以上。据分析，作为对日本出口限制规定的应对措施而减少的日本产半导体产品进口额，因受到新冠疫情的影响，IT（信息技术）产品需求剧增，再次增加。 国民力量党国会议员裴俊永办公室3日从关税厅收到的《对日本半导体相关收入现状》显示，去年日本产半导体相关17种材料、零部件、装备（材零装）进口额为108.3226亿美元，比前年（88亿8195万美元）增加约22%（19.5031亿美元）。 在17个品种中，除“口罩制作装备”一个品种外，“晶片制造装备”等16个品种的进口额全部增加。今年1∼8月日本产半导体进口额为98.4997亿美元，如果继续保持目前的趋势，预计将远远超过去年的进口额。 从2019年7月开始的日本出口限制三大核心材料中，光敏抗蚀剂的进口额去年为3.2829亿美元。与前年相比增加了22.3%。氟化氢的进口额比前一年减少73.2%，聚酰胺与前一年相似。 据分析，去年日本产半导体相关产品进口额增加的原因是，新冠疫情暴发以后，随着利用IT的非面对面生活的扩散，对半导体产品的需求剧增。产业通商资源部有关人士表示：“随着半导体行业状况好转，日本产零部件的进口额也有所增加。但“材零装”对日本的依赖度（在全体进口额中对日本的进口额比重）本身呈下降趋势。” 半导体业界不满地说，在抢占“供应链霸权”的竞争成为国家安全焦点的情况下，政府今年5月大规模公布的“K半导体战略”未能加快速度。被指定为“材零装”特化园区的“龙仁半导体集群”原计划在今年年初动工，但被推迟到明年3月以后。在土地补偿、电力、用水等问题上，各部门之间的矛盾和地方自治团体的拖沓行政等，导致停滞不前的批评越来越大。 旨在构建半导体产业生态系统和培养人才的《国家核心战略产业特别法》（半导体特别法）也未能在国会上进行讨论。韩国全球战略政策研究院院长洪大淳（音）表示：“政府5月发表K半导体战略时是‘战时体制’，现在的气氛又趋于沉寂”，“半导体‘材零装’产业不是在短期内解决的问题，而是需要持续、连贯的对策”。

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