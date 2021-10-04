盛开之用. October. 04, 2021 07:09. . “人们常常问我。这么努力地研究数学到底用来做什么？紫罗兰只要开出紫罗兰花就行了，至于紫罗兰的盛开会对春天的原野产生什么影响，紫罗兰不可能了解。”—出自冈洁《数学家的学习》 看着夜空，我记得第一次感受到存在于不明尽头的“宇宙”空间中的“我”的瞬间。我被那种敬畏之心和栩栩如生的星星的美丽所吸引，开始研究天文学。包括自己在内，周围的天文学家经常听到的问题是“天文学有什么用”。 天文学。听起来多少有些浪漫的这门学问的用途究竟在哪里呢？在天才数学家冈洁写的《数学家的学习》一书中找到了精彩的回答。事实上，不论领域，在学问中，其用途鲜明体现的事例非常罕见。即使紫罗兰只要开出紫罗兰花就行了，但多数学问的用处比已知的还要大。不仅是人文学和社会科学，就连领域明显的工学领域，从深度上看，除了表面上所知的用处之外，还有很多用途。 天文学也是一样。天体望远镜使用的电子结合元件装置(CCD)被用于数码相机和手机；射电天文学观测技术被广泛应用于核磁共振成像(MRI)和电脑断层扫描(CT)等医疗影像系统。与医学一起，天文学是最古老的学科，在过去的大洋航海和农耕社会中是必需的。现在通过卫星导航和天体观测精确测量地球自转速度，提供了前所未有的精确时间和位置服务。无线网络的标准Wi-Fi也是为了分析黑洞(Black Hole)发出的电波观测信号而诞生的。“盛开之用”比看起来的更有价值。

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