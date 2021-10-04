文在寅：“我们的巡航导弹远比朝鲜的快”. October. 04, 2021 07:09. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 据记者事后了解到，文在寅总统（照片）在韩国利用国内技术自主开发的潜射弹道导弹试射成功的第二天即上月16日表示：“巡航导弹也获得成功，速度远比朝鲜快，这很有意义。”这是在朝鲜接连不断的导弹挑衅中强调韩国军事力量的优势。 总统国民沟通首席秘书朴秀贤2日通过脸书表示，文在寅当天在与幕僚团的会议上表示：“被潜射导弹的成功所遮挡，其他战略武器的成功意义没有全部传达给国民，感到很遗憾。希望专家们积极出面进行宣传，让国民产生自豪感和自信心。” 文在寅还激励道：“昨天国防科学研究所导弹试射成功非常好。虽然以济州岛西侧海上为目标进行了远程导弹试验发射，但由于弹着地点的气象恶化，未能清晰地捕捉到命中瞬间，只通过仪表盘进行确认，多少有些遗憾，但这是成功的事情。”他还表示：“空对地导弹试射也取得了成功，如果安装在韩国正在开发的国产超音速战斗机KF-21上，就可以具备世界武器体系，对出口也会有很大帮助。” 此前，文在寅上个月15日参观试射潜射导弹时曾表示：“增强导弹战斗力才是对朝鲜挑衅的遏制力。”但是，在朝鲜劳动党中央副部长金与正上个月25日提出举行南北首脑会谈的可能性后，文在寅对朝鲜的接连挑衅没有做出特别的发言。朴秀贤表示：“‘文在寅政府在安保方面很弱’只是假的政治说法”，“从文在寅政府的国防费用和防卫力改善费的增加来看，可以看出韩国政府比保守政府更重视安保和国防”。

한국어