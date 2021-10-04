疾病厅：“正在进行预买口服新冠药物的磋商”. October. 04, 2021 07:10. by 赵建熙记者、赵钟烨记者 becom@donga.com、jjj@donga.com. 韩国政府表示，为确保口服新冠药物，正在与美国制药公司默沙东（MSD）进行具体磋商。口服药物可以以胶囊等形式简单服用，是划时代地改变新冠治疗体系的“游戏规则改变者”。 疾病管理厅3日就向韩国引进默沙东口服新冠药物“莫纳皮拉韦（Molnupiravir）”的计划表示：“正在就预买进行具体协商。”疾病厅相关人士表示：“通过默沙东得到了（口服药物的）中期临床结果的通报。我认为这是减少死亡率和变异病毒治疗效果等积极的结果。” 此前，默沙东在当地时间1日公布的临床三期试验中期结果显示，对385名新冠轻度患者试用了莫纳成拉韦，结果没有一人死亡，住院患者有28人（7.3%）。在使用安慰剂的377人中，包括8人死亡、45人住院，共有53人（14.1%）恶化为重症。 对于这一结果，美国国立过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇表示：“这是一个非常好的消息。美国食品和药物管理局将尽快进行审查。”如果该药物得到美国药管局的批准，将成为世界上第一种口服的新冠药物。默沙东预测，到今年年末为止，将生产1000万人份的莫纳皮拉韦。此前，美国政府曾于6月份表示，已经提前购买了170万人份的莫纳皮拉韦。白宫新冠病毒应对协调员杰夫·齐恩茨表示：“如果该药物得到批准，美国政府有意购买更大剂量。” 不过，即使推出口服药物，韩国国内也很难确保充分的剂量。因为如果将它广泛用于居家治疗等方面，购买预算并不充裕。预计人均药物需要约95万韩元，但政府为确保明年口服药物安排的预算为362亿韩元。以此计算，可以购买3.8万人份的药物。疾病厅相关人士表示：“正在讨论在国会预算审议过程中提出意见，以确保更多预算的方案。”

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