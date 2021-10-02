牛奶价格接连上涨…车险费也出现波动. October. 02, 2021 07:13. by 朴成振记者、金紫炫记者 psjin@donga.com,zion37@donga.com. 南阳乳业从14开始上调纯牛奶(鲜牛奶)价格。以首尔牛奶为开端，乳业界的主要企业开始参与上调价格。有人担心，牛奶价格上涨可能会导致面包、奶酪等相关产品价格的“多米诺上涨”。 南阳乳业1日表示，随着原乳价格的上涨，将把纯牛奶产品的平均价格上调4.9%。因此次价格上调，南阳乳业的“美味牛奶GT 1升”单品价格有望从2500韩元左右上涨到2600韩元左右。但南阳乳业方面表示，为了减轻消费者的负担，将发酵乳和加工乳产品的上调幅度分别降至平均0.3%和1.6%的水准。 据悉，尚未正式上调价格的每日乳业也计划上调5%左右。每日乳业最快将于下周公布价格上调幅度。业界的立场是，由于原材料原乳价格的上涨，价格上涨是不可避免的。乳业界从今年8月开始以每升926韩元上涨21韩元(2.3%)的947韩元的价格供应原乳。 最近，在方便面、饮料等加工食品物价不断上涨的情况下，上调保险费的压力也越来越大。据保险业界1日透露，前一天由损害保险业界、汽车维修业界、公益代表组成的汽车保险维修协议会就将汽车保险维修工人工资上调4.5%达成了协议。这是有可能导致汽车保险费上调1%的因素。上涨的维修费用将从12月开始适用。这是维修费用自2018年以后时隔3年再次上涨。

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