在朝鲜挑衅中，郑义溶“美国应进一步出台引导之策”发言引争议. October. 02, 2021 07:14. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 在朝鲜连日来不断发起导弹挑衅的情况下，韩国外交部长郑义溶（照片）上个月访美时的发言一直成为批评的对象。郑义溶当地时间9月23日在接受美国《华盛顿邮报》采访时敦促称，“美国有必要向朝鲜提出更具体的引导之策”。有人指出，即便这是在朝鲜发射高超音速导弹之前进行的采访，其发言也是对朝鲜最近持续进行武力挑衅的行为视而不见。 据《华盛顿邮报》9月30日报道，郑义溶接受采访时正为出席联合国大会访问美国。他表示，“朝鲜正在把朝美会谈僵局用于提高导弹及核能力”，认为美国应拿出可以向朝鲜提供的具体奖励。作为阻碍与朝鲜谈判的主要障碍，他列举了双方之间的不信任、朝鲜为防止新冠疫情扩散而自行采取的孤立。他再次表示：“不信任不能一下子克服。诸如宣布韩国战争结束，美国拜登政府应该表明可以在谈判桌上向朝鲜提出的具体条件。” 郑义溶在接受采访的前一天9月22日参加美国外交协会举办的座谈时表示：“在向朝鲜提供奖励的事情上，不能消极从事。现在应该考虑放宽或解除制裁。”他还特别就美国批评的中国攻势外交表示：“作为中国，这是理所当然的事情。”在拜登政府大力推行牵制中国政策的时候，韩国外交首长在美国做出了似乎袒护中国的发言，因此引发了相当大的争议。 相反，美国高层官员对《华盛顿邮报》表示，“不是没有向朝鲜提出具体方案，而是朝鲜反应不足，因此谈判陷入胶着状态。我们正在追求与朝鲜真诚而持续的外交，准备在没有前提条件的情况下与朝鲜会面，”从正面驳斥了郑义溶的讲话。

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