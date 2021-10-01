金正恩宣称“恢复通信线路”……即使继续发射新武器也要韩国闭嘴. October. 01, 2021 07:28. . 朝鲜国务委员长金正恩在最高人民会议施政演说中表示，将于10月初重新恢复南北通信联络线路。但金正恩批评说，“在南朝鲜（韩国）还在继续刺激我们并挑起事端的不纯言行，”并称是恢复关系还是持续恶化，这取决于南方的态度。对于美国，他还主张：“（拜登）新政府上台以后，对朝军事威胁和敌视政策没有改变，反而变得更加狡猾。” 在发动所谓的“高超音速导弹”挑衅两天后，金正恩向韩国发出的信息中夹杂着指责和指指戳戳和柔和的手势。他始终批评韩方态度似的追问，同时又表示愿意像施舍恩惠一样连接通信线路。朝鲜7月末称之为首脑之间交换亲笔信的结果，恢复了通信线路，但在两周后再次切断。几天前，朝鲜通过金与正提出“韩朝首脑会面”，然后发动了导弹挑衅。这是怀柔和威胁交替或同时进行的双重欺骗。 朝鲜似乎认为这种惯用的两面战术正在奏效。实际上，朝鲜接连发射巡航导弹、弹道导弹和超音速导弹，施压要求取消“双重标准”，最终使南方无法将其定性为“挑衅”。这次金正恩说，“没有挑衅南朝鲜的理由，也没有危害南朝鲜的想法”，像劝导小孩子一般让韩方摆脱妄想和被害意识。也就是说，无论朝鲜今后发起什么挑衅，都要堵住韩方的嘴，不让韩方就此找茬。 但是，从金正恩的讲话中可以看出，以目前这种自闭状态无法坚持太久的紧迫感。虽然高呼自力更生，但在即将到来的“枯死”危机中，内部压力也在增大。因此，无论是谈判还是对抗，都想在与美国展开一场较量之前驯服韩国，分裂韩美。正好称之为变成了美中矛盾的新冷战格局，并不隐瞒谋求什么的好奇。但是，韩国现政府却被卷入其中。在所剩无几的任期内无论如何都要予以挽回的对朝急躁症，朝鲜不可能不知道这一点，所以才会发生这样的事情。

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