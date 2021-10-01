“防弹少年团把男子组合的水平提高了一个层次…K-Pop已成为不可替代的类型”. October. 01, 2021 07:28. by 林熙允记者 imi@donga.com. 2017年11月19日晚，Intertwine Music代表理事伊夏伊•盖吉(48岁)在美国洛杉矶微软剧院的舞台后面屏住呼吸哭泣。像星星一样多的流行明星、在耀眼的灯光下来自韩国的7名年轻人、防弹少年团用韩语演唱《DNA》的那一瞬间，他都在背后关注着。 “我的脑海里就像走马灯一样闪过了与那些总是点太多汉堡的血气方刚的青年们同甘共苦的两年。” 在登台之前，坐在旁边的RM说：“真的很辛苦吧。真不敢相信这一刻”，在那一瞬间，盖吉“咔嚓”，像照片一样永久储存在大脑中。 最近记者通过视频采访见到了2016 ~ 2018年带领防弹少年团在美国活动的经纪人、盖吉代表。将停留在洛杉矶的他最近就防弹少年团和酷玩乐队的合作歌曲发表表示：“酷玩乐队是我的‘最爱乐队’之一，防弹少年团现在是世界上最受欢迎的乐队。非常激动。” 音响工程师出身、投身于宣传、管理的盖吉代表在2016年负责防弹少年团在美国的宣传工作。他说服制作人和记者，向防弹少年团介绍了烟鬼组合、史蒂夫•青木、海尔希等当地顶级明星。 “刚开始我对防弹少年团的成员们说不要担心英语。我知道他们是在任何情况下都能充分展现自己魅力的朋友。我还认为韩国语反而能展现个性和自信。” 从2018年开始，盖吉代表帮助Monsta X和元浩在美国进行宣传。Monsta X去年发行了英语专辑《ALL ABOUT LOVE》，在Billboard专辑排行榜上排名第五。从明年1月开始，Monsta X将参加北美12个城市的体育场巡演。盖吉代表表示：“第三、第四名超级明星应该继续出现，肯定会出现。韩国流行音乐(K-Pop)现在已经成为不可替代的类型。” “在美国也曾有过后街男孩和超级男孩等组合。但在他们消失的空白期，防弹少年团是完美的拼图。好的音乐和能量，还有精巧的群舞……作为男子组合，他们不仅太完美了，还把水平提高了一个层次。” Monsta X从进入市场初期开始就以英语歌曲决胜。“因为兼具个性和普遍性的韩国流行音乐是无敌的。” 盖吉代表于6月与BMG合作，成立了Intertwine Music。他计划帮助Monsta X、元浩、Cravity等韩国流行歌手以及全世界有潜力的明星们实现美国市场的软着陆。他看到的韩国文化的优点是什么呢？ “细节。韩国公司问了我数百万个问题。电影《寄生虫》、Netflix《鱿鱼游戏》、防弹少年团……都是如此。韩国有很多聪明的人，也有很多有艺术天分的人。如果两种人合在一起呢？这还用说吗。”

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